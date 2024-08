Diogo Cabral é reforço do F.C.Famalicão

Diogo Cabral é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O extremo, de 21 anos, assinou um contrato válido por três temporadas.

Cabral, que iniciou a sua formação no Sporting CP em 2015, passou por clubes como Damaia GC, SL Benfica, CD Estrela e CD Reguengo, antes de se juntar aos juniores dos leões. No clube lisboeta, completou todas as etapas de formação, competiu na Youth League e tornou-se internacional português. Recentemente, integrou a equipa sub-23 e, nas últimas duas épocas, a equipa B do Sporting CP.

Estou muito satisfeito por me tornar jogador do Futebol Clube de Famalicão. Acredito que é o passo certo na minha carreira, tendo em conta o passado recente do clube no futebol português

Motivado e confiante, Cabral está determinado a alcançar os seus objetivos e impressionado com as condições do Centro de Treinos, que, segundo ele, refletem a aposta do clube em alcançar um nível elevado no futebol nacional e internacional.

O extremo descreve-se como um jogador que gosta de encarar os adversários, com bom drible e capacidade técnica.