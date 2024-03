Evento Pokemon Go, na Trofa

José Alexandre Reis foi suspenso das funções que exercia no Centro de Cultura Musical – Conservatório Regional de Música e na ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave. . A decisão foi-lhe comunicada no início desta semana, após reunião na instituição.

A suspensão, preventiva e provisória, manter-se-á enquanto decorrer um processo de inquérito para averiguar das queixas que recaem sobre o diretor.

Alexandre Reis, em funções há vários anos e o rosto mais visível das duas instituição de ensino artístico, foi confrontado com várias queixas sobre decisões por si tomadas com docentes e até com alunos, as quais não foram especificadas.

A notícia foi confirmada à CIDADE HOJE por várias fontes.