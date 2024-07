Exportações têxteis voltam a cair em maio

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam uma descida de 2,75%, para 487,48 milhões de euros, nas exportações de matérias têxteis e suas obras no mês de maio.

Depois de um mês de abril que abria boas perspetivas, os dados voltaram a desanimar e no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, as exportações desceram 5,9% face a igual período de 2023 e tiveram uma recuperação face aos primeiros quatro meses do ano, nos quais a queda foi de 7,8% em comparação com o período entre janeiro e abril de 2023.

As categorias de vestuário – as mais representativas em termos de valor – registaram quedas: -8,1% no vestuário e seus acessórios, de malha, para 909,9 milhões de euros, e -6,9% no vestuário e seus acessórios, exceto de malha, para 435,6 milhões de euros.

Ao nível dos mercados, a queda é generalizada entre os principais destinos das exportações portuguesas de têxteis e vestuário, com quedas entre os 5% e os 7% nos envios: Espanha -6,9%, para 556,19 milhões de euros, França -7%, para 386,87 milhões de euros, Alemanha -5,3%, para 211,4 milhões de euros e Itália -6,7%, para 165,82 milhões de euros – respetivamente os quatro maiores importadores de “made in Portugal”.

Porém, entre janeiro e maio, destacam-se, pela positiva, as exportações de outros artefactos têxteis confecionados, onde se inclui a maior parte dos têxteis-lar, com um aumento de 5,27%, para 306,7 milhões de euros, pastas, feltros e falsos tecidos, com uma subida de 2,2%, para 163,7 milhões de euros, e tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis, com um incremento de 8,8%, para 33,97 milhões de euros.