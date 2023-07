Famalicão: 33.º Festival de Folclore de Ribeirão

Ao final da tarde do passado sábado decorreu a festa de encerramento do ano letivo na Escola Básica de Arnoso Santa Eulália, organizada pela Associação de Pais em parceria com o pessoal docente e não docente.

A festa começou com a atuação da Marcha Infantil da escola, seguindo-se várias apresentações pelos alunos do jardim de infância do Mosteiro e da escola básica de Quintão, previamente ensaiadas e preparadas pelos professores. O momento mais solene foi a cerimónia dos finalistas do pré-escolar e do primeiro ciclo, com a tradicional entrega dos diplomas. No recinto, para além do serviço de bar, não faltaram as diversões para os mais novos, tais como insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões. A festa foi concluída com o sorteio das rifas.

A Associação de Pais agradece o apoio e envolvimento de toda a comunidade, assim como, da Junta de Freguesia.