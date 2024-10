Famalicão: Acelerar o Norte alerta empresários para os cuidados a ter com o cliente

O terceiro workshop de capacitação do projeto Acelerar o Norte, realizou-se esta terça-feira, na Casa do Empresário e Formação da Associação Comercial e Industrial de VN Famalicão (ACIF).

Com o tema “Faça mais pelos seus clientes”, a iniciativa visou capacitar e alertar os empresários para a importância de “cultivarem” a proximidade com o cliente, através de programas de CRM para a gestão de relacionamento, bem como para a importância, vantagens e desvantagens da newsletter, do email marketing e do SMS marketing. Também a forma como devem ser tratados, mantidos e armazenados os dados de cada cliente segundo as normas do RGPD foram questões abordadas no encontro.

A ideia base da sessão centrou-se na importância que todos os empresários devem dar aos clientes, quais as melhores estratégias para os manter fidelizados e satisfeitos com o produto, serviço ou marca.

Este workshop, que contou com uma vasta plateia de empresários famalicenses, decorreu em modo híbrido, presencialmente e online, e foi terceiro de um total de nove que são promovidos pela Aceleradora de Famalicão.

O Acelerar o Norte, projeto do consórcio composto por CCP, AEP, AHRESP E ACEPI, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, pretende auxiliar as pequenas e médias empresas na transição digital, seja por ações de capacitação sobre vários temas, seja pela atribuição de um voucher, que pode atingir os 2000€ para adquirirem serviços na área do digital.

A Aceleradora de Famalicão continua no terreno a angariar empresas e disponível a ajudar todos os empresários, na Casa do Empresário da ACIF ou pelo email: famalicao@aceleraronorte.pt