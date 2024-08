Famalicão: Britânicos Flyte atuam no Devesa Sunset, na próxima sexta-feira

O Devesa Sunset começou na passada sexta-feira, dia 2 de agosto, com o concerto de Milhanas que reuniu algumas centenas de pessoas no Parque da Devesa, com a natureza como pano de fundo.

Flyte, o projeto dos artistas ingleses Will Taylor e Nick Hill, será a próxima banda a pisar o palco do Devesa Sunset, num concerto agendado para as 19h00, junto ao lago do Parque da Cidade, com entrada livre. Esta será a estreia absoluta da dupla em Portugal, uma banda indie/folk de referência no Reino Unido.

Este será o segundo de quatro concertos integrados no Devesa Sunset que acontece todas as sextas-feiras, durante o mês de agosto, no pulmão verde famalicense. A programação fica completa com a atuação de Nancy Vieira, no dia 16, e Cristovám a 23 de agosto.