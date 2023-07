Famalicão: Cádiz quer mais do que o oitavo lugar

A Câmara Municipal de Famalicão aprovou, esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal, um pacote de apoios a obras nas freguesias, no montante de 438.500 euros, com vista a apoiar projetos em vias públicas e parques.

Para Brufe, o montante de 40 mil euros é para alargamento e pavimentação da Rua Marquesa de Alorna, 2.ª fase; para Fradelos são 41 mil euros para pavimentação da Rua Lusíada e Rua da Independência; Gavião recebe 47 mil euros para pavimentação da Rua 28 de Setembro e Rua das Tulipas; Landim vai contar com 53 mil euros para pavimentação da Rua de Carrais; Lousado recebe 27 mil euros para um parque infantil e cinco mesas no Loteamento Mabor; a freguesia de Nine é comparticipada com 64 mil euros para pavimentação da Rua de Santa Clara; Oliveira S. Mateus é contemplada com 9 mil euros para requalificar a Rua Natália Correia; 9.500 euros são para a União de Freguesias de Carreira e Bente para instalação de um parque infantil na Rua de Lamas, Carreira; a Junta de Gondifelos, Cavalões e Outiz recebe 24 mil euros para pavimentar a Rua de Castro de Penices (Gondifelos); também 24 mil euros para Lemenhe, destinados à pavimentação da Rua Araújo Lima; em Seide S. Miguel serão aplicados 69 mil euros para requalificação da Rua Lúcia Rodrigues Maia; a pavimentação da Rua e Travessas das Alminhas, em Telhado, é comparticipada com 31 mil euros.