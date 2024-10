Famalicão: Câmara instala escola provisória para a Secundária Padre Benjamim Salgado

Está a chegar a IX Gala do Desporto de Famalicão e inclui uma votação online para a atribuição do prémio “Evento Desportivo do Ano”. A iniciativa, que vai na nona edição, acontece no dia 10 de novembro, pelas 21h00, no Pavilhão Municipal de Famalicão.

No evento serão homenageados mais de duas centenas de atletas, técnicos, associações e clubes do concelho de Famalicão, pelos títulos nacionais e internacionais conquistados na época desportiva 2023 e 2023/2024, conforme o calendário de competição das diferentes modalidades desportivas.

Na Gala será também atribuído o galardão do júri nas categorias “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”.

Tal como em edições anteriores, o prémio “Evento Desportivo do Ano” será atribuído por votação online do público, cabendo aos famalicenses escolher o vencedor por entre os três nomeados: “Guinness World Records: Torneio 20.º Aniversário CX A2D”, “Famalicão Dança 2023 AMCO” e “Rali de Vila Nova de Famalicão 2023”, iniciativas desportivas que, segundo o júri formado por jornalistas, foram os melhores eventos do ano 2023.

A votação pública encontra-se aberta e decorre no portal www.famalicaodesportivo.pt até às 24h00 do dia 7 de novembro (quinta-feira).

Conheça a lista de nomeados para a Gala do Desporto de Famalicão 2024:

Associação/Clube Desportivo do Ano

– Associação Desportiva Figueiredo’s Runners and Friends

– Riba de Ave Hóquei Clube

– Jing-She Associação Desportiva de Wushu Kungfu

Dirigente do Ano

– Anabela Gomes (Academia Gindança)

– Márcio Sousa (AFSA – Associação de Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão)

– Ângelo Lopes (Riba de Ave Hóquei Clube)

Treinador do Ano

– Raúl Meca (Riba de Ave Hóquei Clube)

– Hugo Azevedo (Seleção Nacional Sub-17 Masculina de Hóquei em Patins)

– Márcia Ferreira (Seleção Nacional Masculina de Goalball)

Atleta Revelação Feminino

– Mafalda Mesquita (Grupo Desportivo Natação Famalicão)

– Inês Silva (Clube de Xadrez A2D)

– Mariana Maciel (Sporting Clube de Braga)

Atleta Revelação Masculino

– Paulo Ballas Junior (Famaexplorers)

– Yago Carrera (Futebol Clube do Porto)

– Gabriel Figueiredo (Sporting Clube de Braga)

Árbitro do Ano

– Sara Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão)

– João Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão)

– Paulo Fernandes (Federação Portuguesa de Basquetebol)

Evento Desportivo do Ano (Votação Online)

– Guinness World Records: Torneio 20.º Aniversário CX A2D

– Famalicão Dança 2023 AMCO

– Rali de Vila Nova de Famalicão 2023