Famalicão: CDU critica «gastos excessivos» com alguns divertimentos da campanha de Natal

Uma delegação da CDU reuniu, na passada quinta-feira, com a direção da ACIF a propósito da campanha natalícia. Tânia Silva, eleita da CDU na Assembleia Municipal, Ana Paula Martins e Sílvio Sousa da Comissão Concelhia do PCP criticam «os gastos excessivos associados a processos pouco transparentes de atribuição de negócios como a roda gigante ou a pista de gelo. Com acesso e usufruto pagos, constituem elementos pouco compatíveis com os valores do momento natalício», apontam.

Em comunicado, estes militantes comunistas acusam ainda a coligação PSD/CDS por continuar «a optar por não envolver a ACIF nas diversas vertentes da quadra festiva, desde logo na organização, mas principalmente na dinâmica que o comércio local consegue colocar quando está envolvido no processo».

A CDU diz que este «é o padrão do executivo PSD/CDS: a opção clara por não ouvir nem envolver as instituições e entidades do concelho e sobrepor-se, sem necessidade, em todas as iniciativas, na perspetiva de obtenção de visibilidade e influência eleitoral». Acrescenta que esse «comportamento» acontece também com as associações culturais e desportivas, além de movimentos cívicos. «Com a consequência de desperdício de fundos e meios, num momento em que o concelho tem ainda várias necessidades de investimento e de intervenção», acusa a CDU.

Nesta reunião com a ACIF, esta delegação da CDU afirma ter abordado ainda outros temas relativos ao centro urbano, como o estacionamento que diz estar em falta, as «intermináveis obras no centro urbano» e as grandes unidades comerciais «que cercam a cidade». Além de terem discutidos problemas das vilas.