Famalicão: CDU diz que é preciso defender os direitos de quem trabalha

Vítor Rodrigues, candidato ao Parlamento Europeu e vereador da Câmara de Braga pela CDU, marcou presença na concentração dos trabalhadores da empresa Olicargo, de transporte e logística, em prol do aumento dos salários e melhores condições de trabalho.

Os trabalhadores desta empresa, que presta serviços à Continental-Mabor, denunciam a redução real dos ordenados.

Em comunicado, Vítor Rodrigues assume que «é necessário romper com as políticas de compressão salarial, com a redução de direitos sociais e laborais, com a política de referenciais mínimos que procura um nivelamento por baixo das condições de vida e de trabalho, contida no designado “Pilar Europeu dos Direitos Sociais”». O candidato da CDU diz que é necessário «romper com o aumento das desigualdades na distribuição da riqueza, com as crescentes injustiças sociais, resultado de sucessivas estratégias desreguladoras e liberalizadoras».

Para a CDU, há uma necessidade de mudança e de uma luta contínua «para alcançar um Portugal mais justo e desenvolvido, onde os trabalhadores sejam verdadeiramente valorizados».