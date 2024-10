Famalicão: Cinema para toda a família e concertos no Close Up

Está a decorrer a 9.ª edição do Close-Up – Observatório de Cinema da Casa das Artes. Começou a 12 e prolonga-se até 19 de outubro, com passagem também pelo Teatro Narciso Ferreira.

Esta quarta-feira, às 21h15, no Teatro Narciso Ferreira, é possível assistir a STRATA de Joana Gama & Luís Fernandes. Esta será a 2ª apresentação de STRATA, depois da estreia mundial marcada para o Teatro Municipal Rivoli três semanas antes. Os músicos convidaram o realizador Eduardo Brito para a criação do imaginário visual deste espetáculo, em colaboração com Frederico Rompante que, desde o início, tem assinado o desenho de luz dos concertos do duo.

GLIMMER de Rui Horta e Micro Audio Waves encerra o 9.º episódio do Close-Up, no sábado, 19 de outubro, às 21h45, no grande auditório da Casa das Artes de Famalicão. GLIMMER propõe o encontro entre ideias e emoções, atravessando questões que vão desde a ecologia à inclusão, ao amor, à tecnologia e à poesia. O espetáculo conta com interpretação de Claudia Efe, Gaya de Medeiros, Carlos Morgado, Flak e Francisco Rebelo, encenação e coreografia de Rui Horta em colaboração com os intérpretes, conteúdos digitais e realização vídeo de Stella Horta.

Programação completa:

Quarta-feira, dia 16, às 10 horas, no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, com “Futura ou o que está por vir”, de alice Rohrwacher, Francesco Munzi e Pietro Marcello; às 21h15, no Teatro Narciso Ferreira, Cine-concerto por Joana Gama e Luís Fernandes – Strata; 22h30, também em Riba de Ave, Videodrome de David Cronenberg.

Quinta-feira, dia 17, às 10 horas, na Casa das Artes, masterclasse por João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata; 18h30, os Verdes anos, de Paulo Rocha; 21h45, “Onde fica esta Rua? Ou sem antes nem depois”, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata.

Sexta-feira, dia 18, na Casa das Artes, às 10 horas, na Escola de Ribeirão, “Bom Dia” de Yasujirô OZU; 18h30, Diana e Django de Solveig Norlund; 21h30, “Vidas Passadas” de Celine Song; 23h55, “O Exorcista” de William Friedkin.

Sábado, dia 19, 11 horas, Casa das Artes, “Divertida-Mente 2” de Kelsey Mann; 14h30, “A Caça” de William Friedkin; 16h45, “Mesa” circulação do arquivo da Cinemateca Portuguesa; 18h15, “As ruínas no interior”, de José de Sá Caetano; 21h45, “Glimmer”; 23h30, “Em busca de um futuro perdido”.