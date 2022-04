Famalicão: Cisterna tomba e trator fica com rodas suspensas na rotunda de Sto António

Um motociclista de 27 anos morreu, na noite deste sábado, depois da mota onde seguia ter sido colhida por um carro, nas proximidades da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

Segundo avança o CM, a vítima seguia sem capacete e o óbito acabou por ser declarado no local.

No socorro estiveram os Bombeiros de Leça do Balio e a VMER do Hospital Pedro Hispano.

A condutora do carro também ficou ferida.