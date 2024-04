Famalicão: Condutor foge depois de carro entrar em despiste e embater contra viatura estacionada

Um concerto inédito nos Paços do Concelho, inspirado nas canções de intervenção que marcaram a revolução de 1974, é o grande destaque do programa cultural das comemorações do 25 de Abril.

O espetáculo único, protagonizado pelo Eixo do Jazz Ensemble, está marcado para a tarde (16h00) desta quinta-feira e tem entrada livre. O momento cultural será ‘ilustrado’ com a projeção de imagens da revolução de abril em Famalicão e no país.

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril ficam, ainda, marcadas pelo tradicional hastear da bandeira nacional nos Paços do Concelho, às 10h00, ao som do hino nacional interpretado pela Banda de Música de Famalicão, seguindo-se a interpretação do tema “Somos Livres”, por uma centena de seniores das Academias Sénior do concelho, e a sessão solene no salão nobre da Assembleia Municipal, às 10h30.

Recorde-se que Famalicão está a comemorar a data com uma programação cultural diversificada que arrancou em novembro último com um colóquio e com a inauguração da exposição fotográfica de Alfredo Cunha – “25 de abril de 1974. Quinta-feira” – patente na Praça – Mercado Municipal de Famalicão até dia 30 de maio.

Nota, ainda, para o espetáculo músico-teatral “Versos e Sons de Abril” no Museu Bernardino Machado (esta quarta-feira), para a exibição do filme de “Outro País” (27 de abril), no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, bem como para as caminhadas comentadas “Roteiro da Liberdade”, em Riba de Ave (27 de abril), entre outras iniciativas que poderão ser consultadas na agenda municipal em www.famalicao.pt. O programa municipal associado aos 50 anos do 25 de Abril é desenvolvido pelo Município de Famalicão, através da Comissão de Honra e Científica das celebrações municipais, em articulação com a comissão nacional.