Famalicão: CITEVE assina acordo com IAPMEI para melhorar desempenho das PME no domínio da sustentabilidade

Esta terça-feira, o CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário celebrou um protocolo de colaboração com o IAPMEI, com vista à melhoria do desempenho das pequenas e médias empresas do setor têxtil e do vestuário, que o centro tecnológico representa no domínio dos fatores ESG (adoção de condutas mais sustentáveis).

Em concreto, esta parceria permitirá desenvolver ações que promovam a criação de valor e a competitividade sustentável das empresas, implementando políticas industriais sustentáveis e simplificando processos burocráticos.

Com a inovação como propósito, serão concretizadas ações tendo em vista a transição para uma economia circular e sustentável, além de iniciativas que promovam a adoção do regulamento europeu de conceção ecológica do produto. Neste propósito está o incentivo ao passaporte digital de produto, junto das empresas do setor têxtil e do vestuário em alinhamento com a atuação no âmbito da Rede Europeia de SME Envoys.

Além disso, serão criadas condições favoráveis para a disseminação e adoção de boas-práticas e tecnologias resultantes do Roteiro de Descarbonização para a Indústria Têxtil e do Vestuário.

Este roteiro está a ser elaborado e coordenado pelo CITEVE no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e visa acelerar a transformação sustentável do setor.