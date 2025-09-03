Concelho

Famalicão: Conheça o programa da Feira Grande de S. Miguel

A edição deste ano da Feira Grande S. Miguel, que decorre de 26 a 29 de setembro, já tem o programa fechado.

Mantendo a aposta no envolvimento das associações, artistas e outros parceiros, o programa definido pela Câmara Municipal contempla, por exemplo, o Mercado de S. Miguel, várias oficinas, desfile de gado, bênção e exposição de animais, espetáculo equestre, folclore, fado, feira de velharias, desfile de charretes, desfolhada e, claro está, a Feira Franca, no último dia.

Quem visitar a cidade nestes dias pode, ainda, desfrutar das tradicionais tasquinhas com iguarias típicas da região.

Todas estas atividades decorrem, particularmente, na Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira), mas também no recinto da feira semanal.

Confira o programa

Praça Mouzinho de Albuquerque

Sexta 26 a Domingo 28
Das 10h00 às 24h00 | Praça Mouzinho de Albuquerque
Mercado S. Miguel
Praça da Alimentação
Praça dos Serviços
Exposição de Alfaias Agrícolas Antigas
Pista Infantil de Tratores

Das 10h00 às 24h00 | Campo da Feira
Exposição de Tratores e Máquinas Agrícolas

Sexta 26
10h00 | Oficina do Pão
Orientação: Nuno Costa
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

11h00 | Oficina do Tecido
Orientação: Teresa Vieira
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

14h00 | Oficina da Decoração
Orientação: Sandra Moreira
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

14h30 | Desfile do Gado
Local: Campo da Feira

15h00 | Bênção dos Animais
Local: Campo da Feira

17h30 | Exposição de Animais
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

21h00 | Espetáculo Equestre Famalicense
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

22h00 | Concentração de Cavalos Montados
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

Sábado 27
10h00 | Os Delaenses – Grupo de Zés Pereiras
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

15h00 | Tarde de Folclore
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque
Participantes:
– Rancho Folclórico de São Martinho de Brufe
– Grupo Etnográfico Santiago da Cruz
– Rancho Etnográfico de Ribeirão

19h00 | Os Divertidos – Grupo de Zés Pereiras
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

21h00 | Concerto de Fado – ACAFADO
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

22h00 | Gala Equestre Miguel da Fonseca
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

Domingo 28
10h00 | Feira de Velharias
Local: Praça – Mercado Municipal

11h00 | Oficina de Comida
Orientação: AESAcademy
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

14h00 | Roda das Concertinas
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

15h00 | Oficina de Barro
Orientação: Fundação Castro Alves
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

16h00 | Desfile de Charretes
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

18h00 | Desfolhada
Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

Segunda 29
Até às 18h00 | Feira Franca
Local: Campo da Feira

