Famalicão: Conheça o programa da Feira Grande de S. Miguel

A edição deste ano da Feira Grande S. Miguel, que decorre de 26 a 29 de setembro, já tem o programa fechado.

Mantendo a aposta no envolvimento das associações, artistas e outros parceiros, o programa definido pela Câmara Municipal contempla, por exemplo, o Mercado de S. Miguel, várias oficinas, desfile de gado, bênção e exposição de animais, espetáculo equestre, folclore, fado, feira de velharias, desfile de charretes, desfolhada e, claro está, a Feira Franca, no último dia.

Quem visitar a cidade nestes dias pode, ainda, desfrutar das tradicionais tasquinhas com iguarias típicas da região.

Todas estas atividades decorrem, particularmente, na Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira), mas também no recinto da feira semanal.

Confira o programa

Praça Mouzinho de Albuquerque

Sexta 26 a Domingo 28

Das 10h00 às 24h00 | Praça Mouzinho de Albuquerque

Mercado S. Miguel

Praça da Alimentação

Praça dos Serviços

Exposição de Alfaias Agrícolas Antigas

Pista Infantil de Tratores

Das 10h00 às 24h00 | Campo da Feira

Exposição de Tratores e Máquinas Agrícolas

Sexta 26

10h00 | Oficina do Pão

Orientação: Nuno Costa

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

11h00 | Oficina do Tecido

Orientação: Teresa Vieira

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

14h00 | Oficina da Decoração

Orientação: Sandra Moreira

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

14h30 | Desfile do Gado

Local: Campo da Feira

15h00 | Bênção dos Animais

Local: Campo da Feira

17h30 | Exposição de Animais

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

21h00 | Espetáculo Equestre Famalicense

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

22h00 | Concentração de Cavalos Montados

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

Sábado 27

10h00 | Os Delaenses – Grupo de Zés Pereiras

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

15h00 | Tarde de Folclore

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

Participantes:

– Rancho Folclórico de São Martinho de Brufe

– Grupo Etnográfico Santiago da Cruz

– Rancho Etnográfico de Ribeirão

19h00 | Os Divertidos – Grupo de Zés Pereiras

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

21h00 | Concerto de Fado – ACAFADO

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

22h00 | Gala Equestre Miguel da Fonseca

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

Domingo 28

10h00 | Feira de Velharias

Local: Praça – Mercado Municipal

11h00 | Oficina de Comida

Orientação: AESAcademy

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

14h00 | Roda das Concertinas

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

15h00 | Oficina de Barro

Orientação: Fundação Castro Alves

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

16h00 | Desfile de Charretes

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

18h00 | Desfolhada

Local: Praça Mouzinho de Albuquerque

Segunda 29

Até às 18h00 | Feira Franca

Local: Campo da Feira

Fotos arquivo