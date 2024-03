Famalicão: Cozinha de fogo em potes no quintal já tem cartaz para este ano

Miguel Poiares Maduro foi orador na conferência “Desafios Globais e o Papel das Instituições e Agentes Locais na Internacionalização dos Territórios”, promovida pelo município de Famalicão e integrada nas ações da distinção Famalicão Região Empreendedora Europeia 2024.

O antigo ministro do Desenvolvimento Regional e das Autarquias Locais, do XIX Governo Constitucional, frisou que os estados estão em melhores condições de responder aos desafios globais e de serem mais competitivos se as competências locais forem fortes. «Temos dados muito sólidos que nos demonstram que os países mais descentralizados são países com um nível de desenvolvimento económico e social superior», apontou o professor universitário. «É neste prisma que as autarquias locais desempenham um papel fundamental neste processo», disse.

O antigo governante do PSD explicou que as autarquias locais respondem melhor porque conhecem melhor os territórios, «são mais ágeis na governação, têm maior flexibilidade e porque é possível experimentar numa escala mais pequena e depois alargar», frisou.

Por isso sublinhou que ainda que os desafios sejam globais, como as alterações climáticas, as guerras, a inteligência artificial ou as questões demográficas, as respostas funcionam melhor quando dadas localmente.

A este propósito, o presidente da Câmara de Famalicão Mário Passos deu conta de um trabalho nas políticas públicas do município «para estimular o crescimento, aumentar a competitividade e criar condições para a sustentabilidade a longo prazo». Mário Passos apontou o reconhecimento de Famalicão como Região Empreendedora Europeia, como um bom exemplo desta estratégia «que nos projeta internacionalmente» e que reconhece a capacidade empreendedora do concelho, assente na estratégia do Famalicão Made In ao Famalicão Created IN, com inovação, resiliência e em linha com os princípios da transição verde e da transição digital expressos nas políticas europeias.

Dentro das políticas públicas de que falava Mário Passos encontram-se a «ambição», o «grau de insatisfação que nos permite evoluir» e a capacidade «para a internacionalização» patente em grande parte das 6 mil empresas famalicenses.

Refira-se que Famalicão conta com uma vasta Rede de Embaixadores no Mundo, através do VNF Alliance, que inclui mais de 80 atores locais com atividade reconhecida em matéria de internacionalização, e que promovem Famalicão no exterior no âmbito das suas missões internacionais.