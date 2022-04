Famalicão: Delães a correr e a caminhar

Na passada terça-feira, o Museu da Indústria Têxtil de Vila Nova de Famalicão recebeu as turmas de Educação e Formação de Adultos, da Escola Secundária D. Sancho I.

A visita serviu para concretizar a Atividade Integradora relativa ao Núcleo Geradores em desenvolvimento nas sessões de formação, tomando os formandos conhecimento dos valores e potencialidades de instituições que, como os museus, albergam, estudam, tratam e divulgam o património.

O responsável técnico do museu, Paulo Peixoto, deu nota da especificidade do espaço e das máquinas que o mesmo alberga, e os alunos, depois de ouvidas as explicações e recolhidas informações, reconheceram a importância da herança do passado e compreenderam como instituições fabris influenciaram e modificaram Vila Nova de Famalicão. Tomaram, ainda, nota dos avanços tecnológicos e as suas consequências no desenvolvimento social, ambiental e da saúde.