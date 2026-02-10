Famalicão: Derrocada de casa devoluta em Cavalões

A Associação Recreativa e Cultural de Vale São Cosme promove, no dia 15 de março, mais uma edição do Trail Vale Encantado. O evento desportivo tem partida e chegada nas antigas instalações da Didáxis, hoje Famalicão In Hub (Avenida de Tibães)

Pensado para toda a família, apresenta várias distâncias e desafios: o Trail Kids (500 metros), destinado aos mais pequenos; o Trail Curto, de 17 km; o Trail Longo, de 27 km e, ainda, uma caminhada solidária, aberta a toda a comunidade, e que reverte para a causa “Vamos sorrir com o Afonso”.

Com esta iniciativa, a organização pretende contribuir para melhorar o dia-a-dia de Afonso, um menino da terra, com 8 anos, que vive com paralisia cerebral e síndrome de West. O valor angariado servirá para apoiar a continuidade das terapias particulares, fundamentais para o seu desenvolvimento, sobretudo a nível motor.

Quanto às provas, a organização promete um percurso recheado de pequenas surpresas, porque «gostamos de surpreender os atletas, de os receber bem na nossa terra, de marcar a diferença e, acima de tudo, de garantir que todos se divertem», frisou.

Ao longo dos percursos, serão disponibilizados os abastecimentos habituais, para apoio aos atletas. No final, haverá dois porcos no espeto, bifanas, frutas variadas, caldo verde, bolos e muito mais, num ambiente de convívio.

Para incentivar a participação coletiva e o espírito de grupo, haverá um grande prémio atribuído à equipa mais numerosa.

O Trail do Vale Encantado by ARC de Vale São Cosme afirma-se «como um evento onde o desporto, a solidariedade, a hospitalidade e a diversão caminham lado a lado, num cenário único que convida todos a descobrir (e a viver) o Vale Encantado de Vale São Cosme», referem.