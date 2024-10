Famalicão: FAC começa campeonato com vitória

O selecionador da Albânia convocou Enea Mihaj, jogador do Futebol Clube de Famalicão, para os dois próximos jogos da Liga das Nações. O defesa central foi chamado para o encontro com a Chéquia, a 11 de outubro, e com a Geórgia, no dia 14.

A seleção albanesa é a segunda classificada do Grupo 1 da Liga B.