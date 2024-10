Famalicão: FAC vence em Braga

Na receção ao Leça FC, a contar para a 2.ª jornada do Campeonato Nacional por Equipas da 1.ª Divisão de Bilhar às 3 tabelas, o FAC acabou por empatar 4-4. No novo sistema federativo de dois pontos por cada mesa, valeram as vitórias de Artur Figueiredo e Rui Gomes. Alinharam também Carlos Veloso e Manuel Figueiredo.

Mesmo assim, dois jogos sem derrotas garantem um bom início de época que o clube adivinha difícil.

Equipa B perdeu

A equipa B, em casa, recebeu a equipa C do Leça FC, com um resultado de 2-6. Só Luís Marques pontuou na mesa 2; nas mesas 1,3 e 4, estiveram Manuel Costa, Jorge Lopes e Vítor Oliveira. A segunda jornada será a 7 de novembro, na casa do Clube os Fenianos, no Porto.