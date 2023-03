Famalicão: Feira das sopas em Cabeçudos

Famalicão: Atletas do GD Natação conquistam as primeiras medalhas nacionais no Duatlo

Os triatletas do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão conquistaram as primeiras medalhas do clube numa prova do Campeonato Nacional. Depois da estreia, na passada semana, em Lamego, a equipa deslocou-se até ao Alto Minho para competir no Duatlo de Cerveira. O destaque da participação vai para Raquel Abreu e Pedro Santos que conquistaram o bronze no seu grupo de idades. Coletivamente, o GDN conquistou o décimo sétimo lugar em equipas masculinas, com o tempo combinado de 03:24:54.

Para além dos dois atletas já referidos, o clube fez-se representar por Daniel Santos, Alexandre Guimarães, Tiago Dias, Bruno Gramaxo, Mário Brito, Luís Melo, Artur Lima e Ezequiel Fernandes, todos com bons resultados nos respetivos grupos de idades e, consequentemente, na geral.