Famalicão: GD Joane vence e lidera sem derrotas

Um dos maiores casos de cibercrime com ligações a Portugal volta agora a ter desenvolvimentos judiciais e coloca Famalicão no centro da história.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, Diogo Santos Coelho, natural de Viseu, começou a cometer crimes informáticos ainda adolescente. Tinha apenas 15 anos quando criou, a partir da sua casa, o site “RaidForums”, uma plataforma acessível através da dark web onde eram comprados e vendidos dados bancários, cartões de crédito e outras informações privadas obtidas de forma ilegal.

Entre 2015 e 2022, o jovem hacker lucrou, segundo o Ministério Público, mais de 635 mil euros com esta atividade. Com apenas 18 anos, decidiu investir parte do dinheiro em Vila Nova de Famalicão, onde comprou uma moradia de 234 mil euros e um carro Tesla avaliado em mais de 66 mil euros, ambos pagos a pronto.

Segundo o CM, a rede criminosa criada por Diogo chegou a ter quase 740 mil utilizadores e provocou prejuízos de “milhões de euros” a vítimas, sobretudo nos Estados Unidos da América. O FBI infiltrou-se mesmo no site para recolher provas contra o português, que acabou por ser detido em Londres, em janeiro de 2022.

Atualmente com 25 anos, Diogo encontra-se ainda em Inglaterra, onde tem de se apresentar diariamente às autoridades. Portugal pediu a sua extradição e o jovem aceitou ser julgado cá pelos crimes de acesso ilegítimo e branqueamento de capitais. Esta decisão anulou o pedido dos EUA, onde enfrentava uma pena que poderia chegar aos 57 anos de prisão.

Quando foi apanhado, tinha mais de 259 mil euros em contas bancárias e nunca declarou qualquer rendimento em Portugal, assumindo-se como desempregado.

Fonte / Imagem: Correio da Manhã