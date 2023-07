Famalicão: Grande Mestre cubano vence, pela quinta vez, o Torneio Internacional de Xadrez

Justificando o estatuto de número um do ranking inicial, o grande mestre cubano Lelys Martinez (GD Dias Ferreira, com prémio monetário de 1200 euros) foi o vencedor da décima edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão, prova que terminou este domingo. Pela quinta vez consecutiva – 2023, 2018, 2016, 2015, 2013 – Martinez somou 7,5 pontos nas nove jornadas, tantos quantos o Grande Mestre búlgaro radicado na Galiza Vladimir Petkov (GD Dias Ferreira, com prémio monetário de 800 euros). Perante um empate entre ambos (na oitava jornada), foi necessário o recurso ao segundo critério de desempate e aí Lelys levou vantagem. Na terceira posição ficou outro Grande Mestre e precisamente o número 3 do torneio, Ibragim Kamrakhulov (GD Dias Ferreira, com prémio monetário de 600 euros), com os mesmos 7 pontos do Mestre FIDE inglês Jonathan Pein (GD Dias Ferreira, com prémio monetário de 400 euros).

O melhor atleta do Clube de Xadrez A2D foi a Mestre FIDE Inês Silva que voltou a denotar um excelente nível ao classificar-se em 19.º lugar absoluto e 3.º lugar feminino, alcançando 6 pontos em 9 jogos. De destacar, também, as prestações dos “atletas da casa” Marco Pereira (20.º lugar, 6 pontos); João Romano (24.º lugar; 5,5 pontos) e João Afonso (26.º lugar; 5,5 pontos), sendo a delegação do clube famalicense a mais representativa com a participação de 25 atletas.

O Torneio Internacional Cidade de Famalicão decorreu, durante uma semana, no Complexo Desportivo Vale S. Cosme, sede do Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis responsável pela organização do torneio, com o apoio da Cooperativa de Ensino da Didáxis, Associação Académica da Didáxis, Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Federação Portuguesa de Xadrez e Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O diretor do torneio foi Mário Oliveira, coordenador do CX A2D, e a arbitragem foi chefiada pelo árbitro FIDE Bruno Lopes, coadjuvado por Carlos Dias e Vanessa Amorim.

Este torneio Internacional, com prize-money de 4000€, contou com a participação de 134 atletas, representantes de 10 países entre os quais 14 eram Mestres Internacionais e 2 Mestres. Esta prova foi a 17.ª e penúltima prova do Portugal Chess Tour da época 2022/2023, que fechará com o Leça Chess Open, também em ritmo de clássicas de 9 sessões, que via decorrer durante esta semana.

A cerimónia de encerramento do X Torneio Internacional Cidade Famalicão contou com a presença do vereador do Desporto do Município de Famalicão, Pedro Oliveira, do diretor da Associação Académica da Didáxis, Rui Miguel Costa, e do presidente do Conselho Arbitragem da FPX, Vitorino Ferreira.

No final, todos foram unânimes ao considerarem que este torneio transformou Vila Nova de Famalicão, na última semana de julho, na capital do xadrez nacional contribuindo para a divulgação e promoção do jogo das 64 casas quer a nível competitivo, mas também a nível formativo com atividades extra-torneio nomeadamente “Workshop – Xadrez Organizativo”, destinado a dirigentes, que contou com a dinamização do presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, Dominic Cross, e do vice-presidente da ECU-European Chess Union, Malcolm Pein.