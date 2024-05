Famalicão: Casting para Desfile de Moda, dia 25 de maio

A ACIF – Associação Industrial e Comercial de Famalicão, em parceria com a Agência Impact Models e o Município de Famalicão, está a organizar um desfile de moda que irá acontecer no Museu da Indústria Têxtil de Famalicão, no dia 29 de junho, pelas 21h30.

A iniciativa vai contar com o apoio de comerciantes e empresas parceiras do concelho, sobretudo na área do vestuário e acessórios de moda.

O objetivo passa por contribuir para o crescimento e divulgação da indústria de moda, não só em Famalicão, mas em todo o país.

Casting Oficial para o Desfile

De forma a selecionar modelos para participar no desfile, a Impact Models vai realizar um casting na Casa do Empresário ACIF, no dia 25 de maio, das 14h00 às 19h00, aberto a pessoas de todas as idades.

Para mais informações sobre o casting e o evento, devem contactar a Impact Models através do e-mail info@impactmodels.pt ou do telemóvel 912 389 171.