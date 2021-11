O líder do PCP vem à vila de Joane para um comício. A iniciativa política decorre a partir das 17 horas, do dia 13 de novembro, no auditório da Associação Teatro Construção.

Jerónimo de Sousa aproveitará este encontro com militantes e simpatizantes comunistas para «afirmar soluções que respondam aos mais graves problemas do país».