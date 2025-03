Famalicâo: Joane começa a perder e acaba com vitória

A secção de setas da Mocidade Alegre Landim participou, no sábado, dia 15 de março, no Open das Caldas da Rainha, qualificação para o Campeonato do Mundo.

Os atletas do MAL, Edgar Rebelo, Orlando Almeida e Carlos Matos foram eliminados na fase de grupos; Filipe Castro que se apurou em 2.º lugar do grupo, foi eliminado nos 16 avos de final, ficando no top 32; Agostinho Miranda, depois de ter vencido o seu grupo, foi eliminado nos oitavos-final, entrando no top 16.

Passada esta experiência, a equipa do MAL regressa ao campeonato regional do Porto e esta quarta-feira vai a Lousada para defrontar os Martini’s, depois de na primeira jornada ter vencido, em Landim, o Bencatoma Girls por 7-0.

Quanto ao Open Nacional de Setas, tinha como principal objetivo a qualificação para o World Cup of Darts 2025 (WCOD2025) que se disputa em Frankfur,t de 12 a 15 de junho, com 40 seleções nacionais competindo pelo prémio mundial. Cada país seleciona os seus dois melhores. Portugal leva José de Sousa, 45.º do ranking mundial e o único português do circuito, e Bruno Nascimento, que venceu este Open Nacional de Setas, nas Caldas da Rainha.