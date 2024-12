Famalicão: Joane transforma-se na “Vila de Natal”

Na noite do próximo sábado, o São Nicolau chega à freguesia de Pedome. Trata-se do primeiro momento de mais uma edição do Natal n´Aldeia nesta localidade.

O cortejo, com partida da Rua do Outeiro, às 21 horas, terá motas, fanfarra, São Nicolau e os seus ajudantes a cavalo, junta de bois a transportar um pinheiro, charrete de cavalos com os presentes para as crianças, bombos, gaitas de foles e muito público. O desfile terminará no parque de lazer da paróquia, onde será plantado o pinheiro, acompanhado pela atuação do Grupo ARRA e Ricardo Campos.

O São Nicolau vai distribuir presentes a todas as crianças que a ele se dirigirem.

A organização, a cargo da Gracafe e do agrupamento de escuteiros, antecipa uma noite mágica para todos.

Esta iniciativa conta com a colaboração da paróquia, do Motoclube Calça Ferros, FNA e Bombeiros Voluntários de Riba de Ave e com os apoios da Junta de Freguesia de Pedome e Município de Vila Nova de Famalicão.