Famalicão: Jogo de apresentação do plantel do FAC a 24 de setembro

Está marcada para as 18 horas do dia 24 de setembro a partida de apresentação do plantel do FAC que vai disputar mais uma edição do nacional de hóquei em patins. O jogo tem lugar às 18 horas e a AD Sanjoanense é a equipa convidada.

Antes do início do campeonato, a 30 se setembro, a formação do Famalicense tem vários jogos treino agendados, bem como participações em torneios. Nos dias 1 e 2, na Taça Jorge Coutinho; 8 e 10 de setembro, no Torneio Internacional de Famalicão, que se disputa em Riba de Ave, e nos dias 15 e 16 no Torneio Internacional Solverde.