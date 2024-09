Famalicão: Livro sobre “Boamense, um património familiar no Minho” é apresentado este sábado

O município de Famalicão vai apoiar financeiramente obras em várias freguesias, no montante global de 366.800 euros. Este envelope financeiro foi aprovado esta quinta-feira, no decurso da reunião do executivo municipal.

A autarquia de Brufe vai receber 26.700 euros para a requalificação da Rua 10 de Junho; a freguesia de Cruz conta com 62 mil euros para reabilitação do Parque de Merendas do Largo do Senhor dos Aflitos (2.ª fase); para Mogege vão 89.500 euros, destinados a comparticipar na construção da capela mortuária; Oliveira Stª Maria é comparticipada com 22.200 euros para melhoramento da zona envolvente à capela mortuária; a União de Freguesias de Carreira e Bente aufere 13 mil euros para material destinado ao passeio na Rua do Ribeiro (Bente); a União de Freguesias de Ruivães e Novais conta com 11.600 euros para obras na Rua do Divino Salvador (Ruivães); 132.500 euros são para Seide, em virtude da requalificação da Rua Nossa Senhora de Fátima (Seide S. Miguel) e parque da Rua de Ponte Nova (Seide S. Paio); a União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela tem um apoio de 9.300 euros, com vista à requalificação da Rua da Igreja (Portela).

Foto arquivo