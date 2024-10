Famalicão: Martim Cunha renova com o FC Porto até 2028

O jovem defesa esquerdo prolongou o contrato com o FC Porto, até 2028. O famalicense, de 17 anos, que fez a pré temporada com a equipa principal e tem sido utilizado na equipa B, «agradece às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Ao presidente e à equipa técnica que me chamou no início da época, porque foi um passo muito importante para mim». Depois da assinatura do contrato profissional, «esta renovação é mais um sonho concretizado, agora tenho de recuperar bem da lesão, continuar a trabalhar para fazer bons resultados na equipa B e para chegar à equipa A», prometeu Martim Cunha.

Depois da lesão e de ajudar a equipa B, ainda esta época quer jogar no Estádio do Dragão «perante os adeptos do FC Porto. Senti o carinho deles no jogo de apresentação e vou continuar a trabalhar cada vez mais para me estrear neste estádio, que é o meu maior sonho».

Martim Cunha começou a jogar no FC Famalicão, depois foi para o Vitória SC até que se mudou para o FC Porto.

Sempre a subir de escalão, o defesa de 1,82 metros dividiu a última época entre os juniores A e B, acabando convocado para o Campeonato da Europa de sub-17, contribuindo para a chegada da seleção portuguesa à final do torneio. A lesão de Zaidu e a chamada de Wendell à Copa América abriram-lhe as portas da equipa A e o camisola 84 aproveitou a oportunidade para somar minutos nas partidas contra a Sanjoanense, ao Desportivo de Chaves e ao Nacional da Madeira, em quatro treinos com jogo no Olival, no amigável conta o Al Arabi e na sessão conjunta com os húngaros do Tatabánya, na Áustria.

