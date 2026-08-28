Este fim de semana, em Gondifelos, decorre a Mostra Comunitária e a Feira das Cebolas, certame que é ponto de encontro para produtores e visitantes. A Feira das Cebolas é uma das maiores e mais antigas do género no país, sendo organizada pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Para além deste certame e das iniciativas que lhe estão associadas, o Parque de Lazer recebe a Mostra Comunitária que abre ao início da tarde deste sábado, às 14h30, com a Fanfarra dos Escuteiros e desfile das associações da freguesia. Pelas 14h45, abertura dos insufláveis; 15 horas, atividades infantis, organizadas pela Associação Mãos na Terra; 15h30, torneio de sueca e do prego, organizado pela Comissão de Festas São Sebastião; 16 horas, passeio de BTT solidário 2026, organizado pela Gonditrilhos; 17 horas, passeio de motas antigas no parque, organizado pelos Amigos das Motas Antigas; 18h30, concurso gastronómico “A Cebola É Rainha” organizado pela Associação Cultural e Recreativa Sentir A Terra; 20h00, jantar nas Tasquinhas da Mostra; 21h15, passeio das Tochas, organizado pelo Motoclube de Gondifelos; 21h30, atuação da Fadista Sara Sousa; 22h15, Banda Myllenium; 00h15, Dj’s com o Patrocínio do Bar do Parque. Ao longo do dia, haverá barraquinhas com comes e bebes; exposição de carros, motas antigas e clássicas; além de insufláveis.

A Feira das Cebolas abre bem cedo no domingo, às 7h30. Mais tarde, a partir das 9 horas, corre-se o trail “Feira das Cebolas”, organizado pela Equipa de Atletismo do Dragon Club, também responsável pela caminhada que começa às 9h35.

Às 11h30, decorre a oficina das cebolas e, a partir das 12h30, pode almoçar nas tasquinhas da Mostra. De tarde, às 15 horas, atua a Academia Sénior de Gondifelos, seguindo-se folclore com o rancho de Gondifelos e de Santa Leocádia de Fradelos. Ao longo do dia haverá barraquinhas de comes e bebes, exposição de carros, motas antigas e clássicas e insufláveis.