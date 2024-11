Famalicão: Mostra Comunitária de Brufe é sábado

A partir das 18 horas do dia 23 de novembro, 3,7 milhões de luzes LED vão iluminar cerca de 60 ruas, espaços, rotundas e edifícios da cidade, estendendo-se até às vilas de Joane, Ribeirão e Riba de Ave, com mais de 20 ruas iluminadas.

Trata-se de uma aposta «naquela que é uma das épocas mais especiais do ano» e que Famalicão vai ostentar para celebrar o Natal, com um programa que se estende até 5 de janeiro do próximo ano, com múltiplas atrações e iniciativas. «O programa natalício é, cada vez mais, um ponto forte do calendário turístico do concelho que, por esta altura, quer também posicionar-se como um destino entusiasmante para todos aqueles que gostam de viver ao máximo a magia do Natal», refere o presidente da Câmara Municipal.

Famalicão vai, assim, transforma-se no Lugar do Natal, durante seis semanas «para as quais estão todos convidados», diz Mário Passos.

Durante mais de um mês, a cidade vai vibrar com luzes, espetáculos musicais, uma pista de gelo, uma árvore e uma roda gigantes, a Parada de Natal, o Circo de Papel do INAC, a Cabana Solidária do Pai Natal, os tradicionais comboio (entre 30 de novembro e 31 de dezembro) e carrossel, o Mercado de Natal, e muito mais.

A partir do dia 30, o Circo de Papel, promovido pelo Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), instala-se no Parque 1.º de Maio com o espetáculo “Histórias de Maria”.

A 1 de dezembro, pelas 14h00, decorre a Parada de Natal que vai percorrer as ruas da cidade, antecedendo a abertura da Cabana Solidária, instalada na Praça 9 de Abril.

As Comunidades (En)Coro têm espetáculos marcados para os dias 1, 8 e 15 de dezembro, na Praça – Mercado Municipal, espaço que vai acolher ainda várias sessões de produção de doces natalícios, com destaque para a presença dos chefes Aníbal Morais, a 7 de dezembro, e Chakall, a 14 e 21 de dezembro.

Na música, o grupo Ibertrio, o quarteto Mário Barreiros, a associação ACAFADO, a ARTAVE, a FAMART a solo com Luís Cruz, entre outros artistas e entidades, vão trazer espetáculos até à cidade. O concerto de Natal, protagonizado pela ARTAVE, decorre no dia 20 de dezembro, pelas 21h00, na Igreja Matriz Velha.

Referência, ainda, para a 8.ª edição da São Silvestre de Famalicão marcada para o dia 23 de dezembro, pelas 21h30.

O tradicional Famalicão Porto de Encontro, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), realiza-se no dia 24 de dezembro, pelas 18h00.

Tal como em 2023, o Município vai distribuir bilhetes para os vários divertimentos pelas crianças do concelho: ao pré-escolar (comboio, carrossel e circo), 1.º e 2.º Ciclos (comboio, carrossel, circo, pista de gelo e roda gigante), 3.º Ciclo (pista de gelo e roda gigante) e Secundário (roda gigante). Para o Circo de Papel, o bilhete oferecido pela autarquia equivale a um “Voucher Família”, valendo 60% de desconto até um total de 5 bilhetes.

Recorde-se que a campanha de Natal é promovida pela autarquia em parceria com a ACIF, entre outras associações, instituições e empresas do concelho.