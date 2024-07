Famalicão: Mostra Comunitária de Vermoim é nos dias 12 e 13 de julho

No fim de semana de 12 e 13 de julho, Vermoim está em festa com a mostra comunitária que irá decorrer no adro da capela Nossa Senhora do Amparo.

Abre na sexta-feira, dia 12, às 19 horas; pelas 20h30, representação teatral dos alunos das Escolas da Estalagem e de Agra Maior; 21h30, atuação da Banda Musical “Saia”; 23 horas, DJ Kuk.

No sábado, pelas 8 horas, rastreios de saúde à glicemia, tensão arterial, peso, altura e IMC. Às 10h30, abertura da Mostra; 15 horas, passeio de bicicletas antigas (Boinas Negras); 21 horas, atuação do Grupo de Ginástica/Zumba ACV; 21h30, atuação da Academia Alex Ryu Jitsu; 22 horas, “Os Amigos do Moinho”, um grupo musical da Associação Moinhos de Vermoim. Termina às 23h15, com o DJ Assis Martim.