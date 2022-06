Famalicão: Mostras Comunitárias de Esmeriz e Cabeçudos com arraial e solidariedade

A Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos está a preparar-se para viver um fim de semana de muita atividade, com o regresso das Mostras Comunitárias.

Em Esmeriz, é no sábado, com a participação dos movimentos e associações, que propõem jogos tradicionais, desporto e muita festa. De destacar a abertura com a fanfarra dos Escuteiros, o torneio de sueca da AD Esmeriz, as demonstrações de Alex Ryu Jitsu e de Capoeira, uma eucaristia e um arraial de São Pedro. Há, ainda, um espetáculo de animação do Grupo de Jovens de Esmeriz, a partir das 20h30, no adro da igreja.

Também no sábado, acontece a Mostra Comunitária de Cabeçudos, que se prolonga por dois dias. No primeiro dia, abertura pela fanfarra dos Escuteiros e atividades lúdicas e desportivas, demonstração de Capoeira e espetáculo de animação musical, a partir das 21h00, no parque da Capela de São Paio. No domingo, eucaristia e procissão em honra de São Paio e a tradicional bênção e distribuição do pão.

Durante a mostra, o Agrupamento 445 de Cabeçudos vai recolher plástico e cartão para ajudar o Gonçalo – um menino de 6 anos diagnosticado com Síndrome de Wieacker-Wolff – e os pais nas despesas de tratamentos e farmácia. A iniciativa tem a colaboração da Resinorte.