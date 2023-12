Famalicão: Pai Natal visita presépios de Pedome

“Trago comigo” é um projeto de arte participativa que reúne a comunidade imigrante no concelho, oriunda da Ucrânia, Brasil, Angola, África do Sul e Venezuela, mas também portugueses.

As sessões exploratórias começaram em setembro, na Casa do Território, prosseguindo, já este mês, no Teatro Narciso Ferreira. Neste espaço cultural da vila de Riba de Ave decorreu uma residência artística que culmina este sábado, com a apresentação de um espetáculo agendado para as 18 horas.

A direção artística é da Ondamarela e a performance final resulta numa reflexão sobre o processo artístico de colocar na mesma sala pessoas de diferentes origens, mas que têm em comum uma viagem que as fez sair de um lugar e escolher Famalicão. Todo o projeto nasce a partir de testemunhos, desejos, dificuldades e histórias destes imigrantes.

“Trago Comigo” é uma atividade do Projeto “SER Ucrânia”, financiado ao abrigo do Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 da União Europeia, promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a Casa das Artes de Famalicão / Teatro Narciso Ferreira e a AIM – Associação de Integração Multicultural.