Famalicão: Pedome também faz a dobradinha com a conquista da Taça

Emocionante. A final da Taça Concelhia Sénior, que consagrou a AD Pedome, após vitória, 5-3, sobre a Outeirense, foi uma bela, intensa e emotiva partida de futsal no “salão de festas” que foi, por estes dias, o Pavilhão Municipal.

Os golos vieram todos na segunda parte. Primeiro a Outeirense que se colocou em vantagem, por 2-0, com o Pedome a reagir e a encurtar o marcador. A resposta foi pronta da equipa de Pousada de Saramagos que chegou ao 3-1, mas o ímpeto do Pedome foi letal ao ponto de inverter o resultado a seu favor, com o quinto golo a surgir nos últimos segundos.

Durante sexta-feira e sábado, o Pavilhão Municipal recebeu a final four da Taça Concelhia da AFSA. Esta segunda-feira jogaram-se as finais. O espetáculo, apadrinhada por Ukra, começou às 16 horas e terminou já depois das 22 horas.

Em veteranos, o Cajada venceu, após prolongamento, o GRAC, enquanto que em seniores a AD Pedome, tal como o Cajada que venceu a 2.ª divisão, também conseguiu a dobradinha, após a conquista da 1.ª divisão.

Para além do registo dos vencedores, não esquecer as excelentes prestações do GRAC e da Outeirense que honraram as finais com a sua atitude e bom futsal. O público… esse, foi imenso. O pavilhão esteve sempre lotado e galvanizado no apoio às quatro equipas.