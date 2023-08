Famalicão perde com o Sporting em Alvalade

As instalações da AD Oliveirense foram vandalizadas na madrugada deste domingo, com pinturas em paredes e até foram queimadas balizas do campo de futebol de 7. Neste caso, uma situação bem mais grave dado que aconteceu perto de uma instalação de gás que poderia acabar com danos bem maiores.

Os dirigentes do clube encontraram o cenário desolador na manhã deste domingo.

Marco Sousa, presidente do clube, lamenta e condena estes atos “que não aconteceram pela primeira vez”. O clube vai apresentar queixa na GNR esta segunda-feira.

O dirigente, em declarações a Cidade Hoje, recorda que o clube “tem apostado na requalificação do Campo de Ribes” e que estes atos “condenáveis são um duro revés para o nosso trabalho. Ainda recentemente estivemos a pintar muros e paredes e, agora, encontramos este cenário. Às vezes, dá vontade de desistir “, aponta Marco Sousa.

Os autores destes atos terão acedido às instalações saltando muros e “tudo o que fizeram só terá acontecido depois das 23 horas deste sábado, altura em que saímos das instalações”, relata ainda o dirigente acrecentado que nada foi furtado.

Estes atos de vandalismo acontecem no dia em que a equipa dá início à época desportiva, com a receção ao vizinho Joane, na jornada inaugural da pró nacional da AF Braga.

O jogo terá lugar nas instalações do Roriz, de Santo Tirso, dado que o Campo de Ribes está interditada com dois jogos de castigo.