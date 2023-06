Famalicão propõe quase 200 horas de desporto gratuito ao ar livre

O Move-te, um dos programas municipais de incentivo à prática da atividade física, começa na próxima segunda-feira, 19 de junho e segue até ao dia 15 de julho, em todas as freguesias do concelho de Famalicão. Desporto ao ar livre, gratuito e para todas as idades decorre em parceria com mais de 60 instituições, entre as quais juntas de freguesia, ginásios e outras entidades desportivas do concelho.

O número de aulas aumenta face à edição anterior. Ao todo são 176 aulas, cada uma com uma duração de 60 minutos, orientadas por 92 professores e técnicos municipais de desporto. O programa vai passar por todas as freguesias e, no total, contam-se mais de 10 mil minutos de atividade física, distribuídos por 25 modalidades, entre elas Zumba, Afro-Latinas, Localizada, Treino Funcional, Pilates, Yoga, Ginástica Sénior, Artes Marciais, Capoeira, CrossFit, Core T e Pump.

Os parques da Devesa, do Quinteiro, em Oliveira São Mateus, da Ribeira, em Joane, e o Parque de Lazer Rio Veirão, em Ribeirão, são alguns dos espaços que vão receber aulas do Move-te, cujo calendário pode ser consultado semanalmente em www.famalicaodesportivo.com.

Para o último dia, 15 de julho, às 21 horas, está agendada uma caminhada noturna, com uma distância de 10 quilómetros de dificuldade média e está sujeita a inscrições no portal Famalicão Desportivo. A partida será nos Paços do Concelho.

Recorde-se que o Município de Famalicão apresentou, recentemente, a candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2025 e algumas das valências apresentadas são os programas municipais de promoção de atividade física, saúde e bem-estar. Para além do Move-te, há o ‘Mais e Melhores Anos’, ‘Famalicão em Forma’, ‘Brincar a Torto e a Direito’, ‘Nutre Sport’, entre outros, num orçamento anual de 8 milhões de euros para a área desportiva. Também o tecido associativo, composto por duas centenas de associações que promovem 78 modalidades e envolvem perto de 60 mil atletas em atividade regular, foi outro dos trunfos lançados pela autarquia nesta candidatura.