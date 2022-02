Famalicão: PS e JS solidários com povo ucraniano

Agressões no Hospital de Famalicão: Câmaras de vigilância não estavam a funcionar no momento do ataque

Não há imagens de videovigilância do ataque ao serviço de urgência do Hospital de Famalicão, levado a cabo por um grupo com mais de 10 elementos, na madrugada da última terça-feira.

A informação foi avançada esta quinta-feira, na comunicação feita aos jornalistas pelo presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, depois de uma reunião com as forças policiais e a administração do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O autarca famalicense explicou que, segundo lhe foi foi reportado pelo presidente do Conselho de Administração do CHMA, o sistema de vigilância encontra-se em manutenção e, por isso, na altura dos factos, estava desativado. Mário Passos referiu, ainda, que o município mostrou total disponibilidade, caso seja necessário, em apoiar aquela unidade hospitalar na implementação do novo sistema que promete trazer mais segurança para utentes e profissionais.