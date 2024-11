Famalicão: Resistiu, tentou fugir e foi detido

No passado sábado, na cidade de Vila Nova de Famalicão, polícias que se encontravam numa ação de fiscalização rodoviária detiveram um homem, de 35 anos de idade, pelo crime de resistência e coação.

O suspeito opôs-se a cumprir as ordens do polícia, nomeadamente efetuar o teste do álcool, tendo nesse momento encetado fuga. Acabou intercetado e transportado para a esquadra, tendo-lhe sido efetuado o teste do álcool, tendo acusado uma TAS de 1,69 g/l. O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.