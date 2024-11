Famalicão: Riba d´Ave recorda o autor do primeiro golo nas competições europeias

No regresso às competições europeias, marcado para sábado, na Catalunha, o Riba d´Ave Hóquei Clube recordou, numa publicação nas redes sociais, o autor do primeiro golo desta caminhada internacional que começou em 2021. Corria o dia 18 de junho desse ano quando, no polidesportivo d’Andorra la Vella, o hoquista Hugo Barata perpetuou o seu nome na história do clube ribadavense.

Ao minuto 12 da primeira parte do jogo dos quartos de final da final 7 da WSE Cup, Hugo Barata fez o tento inaugural na partida com o Club Hockey Caldes, precisamente a equipa que o Riba d´Ave vai defrontar no próximo sábado, na primeira eliminatória dos 1/16 avos de final da WSE Cup. Nessa partida de junho de 2021, a formação espanhola acabaria por vencer, por 6-2, sendo Dinis Abreu o autor do segundo golo europeu do clube. Também Rui Silva “Folhetas” faz parte desta “galeria” europeia ao apontar o primeiro golo na Liga dos Campeões. Foi a 1 de novembro deste ano, na primeira jornada da qualificação para a WSE Champions League, em Valongo, com a equipa local.

O jogo do próximo sábado, marcado para as 20 horas locais (menos uma hora em Portugal), decorrerá no pavilhão La Torre Roja.

Recorde-se que a equipa de Raul Meca disputou, no início deste mês, uma inédita poule de acesso à Liga dos Campeões, que falhou ao terminar em terceiro lugar do seu grupo.

Foto: Reprodução Facebook Riba d´AveHC (Paola Perez)