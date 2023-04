Famalicão: Rúben Gomes apresenta candidatura a Ribeirão na noite de sábado

A Comissão Política Concelhia do CDS-PP promove, na tarde de sábado, 15 de abril, pelas 15H00, na Fundação Cupertino de Miranda, um debate sobre o papel do cuidador informal, as atuais políticas de apoio ao cuidador informal e as efetivas necessidades dos cuidadores.

A sessão é aberta ao público, com inscrições em https://bit.ly/3zKj4JN, conta com a presença de Rui Barreira, ex-diretor do Centro Distrital de Braga do Instituto de Segurança Social; de Ademar Carvalho, adjunto para a área social do Município de Famalicão; e Sara Lima, avaliadora externa do projeto Cuidar Maior. A sessão vai também apresentar testemunhos de cuidadores informais, para melhor conhecimento e enquadramento do papel dos cuidadores informais na sociedade.

Em nota à redação, a Comissão Política do CDS-PP de Famalicão realça que esta reunião de especialistas pretende debater as estratégias de ação social que estão em curso para os Cuidadores e dar a conhecer os resultados e o impacto da intervenção do Projeto Cuidar Maior no território de Vila Nova de Famalicão, o papel dos cuidadores informais no concelho e escutar testemunhos de cuidadores, das suas experiências diárias e contributos que possam contribuir para melhorar os cuidados e o suporte ao cuidador informal, de onde saiam sugestões e propostas para melhores políticas de desenvolvimento social.