Famalicão: Secretário de Estado diz que a economia famalicense tem a ganhar com os fundos europeus

O Secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro, enquanto militante socialista, esteve no jantar-debate com empresários famalicenses, onde partilhou as últimas informações sobre os fundos da União Europeia no âmbito do Programa Portugal 2030 e PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

«Um concelho como Famalicão, com uma indústria altamente exportadora e inovadora, tem todas as condições para reforçar a sua importância na Economia portuguesa apoiando-se nestes recursos disponíveis», defendeu Eduardo Pinheiro, referindo-se aos fundos europeus.

Segundo o governante, «o apoio às empresas e à nossa economia como um todo é uma prioridade do Governo e a forma como o Plano de Recuperação e Resiliência foi desenhado, e será agora reforçado, é prova disso», afirmou. «O financiamento conjunto para apoio às empresas no âmbito do PRR e do Portugal 2030 mais do que duplica em relação ao período de programação anterior», acrescenta.

Recorde-se que «o concelho de Famalicão e o desafio dos fundos da União Europeia» foi o tema do encontro, organizado pela Concelhia do PS de Vila Nova de Famalicão, no Restaurante “No Ponto”, em Ribeirão, na sexta-feira, 5 de maio.

Entre as cerca de três dezenas de pessoas presentes, destaca-se Eduardo Pinheiro, presidente do PS de Vila Nova de Famalicão, e o candidato do PS à presidência da Junta de Ribeirão, Rúben Gomes.

Por sua vez, o líder da concelhia defendeu uma correta aplicação dos fundos comunitários nas empresas como condição «fundamental para que tenhamos mais e melhor emprego para todos».