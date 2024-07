Famalicão: Secundária de Joane é a melhor do concelho no ranking nacional

A Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, é o estabelecimento de ensino público de Famalicão que apresenta a melhor média nos rankings nacionais, segundo o jornal Público. Está na 80.ª posição, com uma média de exames de 12.78.

A Secundária Camilo Castelo Branco, surge na 135.ª posição, com uma média de 12,45. A D. Sancho I aparece no lugar 199, com 12,07.

Ao nível do distrito de Braga, a Benjamim Salgado é a melhor escola pública, sendo a sexta no ranking nacional.

Segundo a média de exames do 9.º ano, a Júlio Brandão é a que se encontra na melhor posição, ocupando o lugar 208, com uma média de 3,04; segue-se a EB de Gondifelos, 217, com média de 3,04; EB Conde Arnoso, 242, média 3,01; EB 2,3 D. Maria II, 335, média 2,90; EB Ribeirão, 538, 2,73; Terras do Ave, 700, 2,59.