Famalicão: Seniores e sub-16 da Didáxis continuam sem derrotas

No último fim de semana, a equipa sénior da Didáxis deslocou-se a Valongo do Vouga para defrontar o clube local num jogo que terminou com um empate por 30-30. Ainda assim, a Associação Académica Didáxis mantém a liderança no Campeonato Nacional – Divisão de Honra com mais 4 pontos que o segundo classificado, não tendo ainda sofrido nenhuma derrota. As atletas Sara Ramos, com nove golos marcados e Cecília Mendes, com sete golos, foram as melhores marcadoras da equipa da Didáxis.

No próximo sábado, a equipa de Famalicão recebe o CS Madeira, às 17h00, no Pavilhão da Didáxis, em Riba de Ave.

A equipa sub-16 segue vitoriosa no Campeonato Nacional de Sub-16, tendo vencido os cinco jogos disputados. Na última jornada receberam o B.E.C.A. e venceram por 29-24. Matilde Ferreira e Maria Pinto foram as melhores marcadoras da partida, com sete golos cada.