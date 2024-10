Famalicão: Surma canta ao “Cão Andaluz” de Luis Buñuel

A sessão de abertura do CLOSE-UP, Observatório de Cinema de Famalicão, marcada para sábado, às 21h45, no grande auditório da Casa das Artes de Famalicão, reserva a estreia do Cine-concerto de Surma para a mítica curta metragem Cão Andaluz, de Luis Buñuel (1929, 18 mn), co-escrita por Salvador Dalí. Depois, decorre a apresentação do novo disco da cantautora, “alla”, composto em trio com João Hasselberg e Pedro Melo Alves.

O CLOSE-UP decorre até 19 de outubro, com mais de 30 sessões. “Memórias do Futuro” é o mote da nona edição que apresenta uma programação para vários públicos.

Para além da participação de Surma, os cine-concertos prosseguem com STRATA, de Joana Gama & Luís Fernandes, no dia 16 de outubro, às 21h15, no Teatro Narciso Ferreira.

GLIMMER, de Rui Horta e Micro Audio Waves, encerra o 9.º episódio de CLOSE-UP no dia 19 de outubro, às 21h45, no grande auditório da Casa das Artes.

Há, também, uma manhã musical dedicada às famílias. No dia 13 de outubro, às 11h30, no grande auditório, tem lugar o Cine-concerto de duas curtas de Charlie Chaplin, pela Orquestra da Costa Atlântica que vai acompanhar A Loja de Penhores (1916, 30 min) e O Imigrante (1917, 30 min).

O programa familiar inclui a oficina Imagens Lá de Casa, de Tânia Dinis (13 de outubro, às 15h30, na sala de ensaios) e o regresso à mente de Riley pela Pixar, em Divertida-mente 2 (19 de outubro, às 11h00).

Da programação consta, ainda, as Paisagens Temáticas para explorar as ideias de futuro presentes no cinema ao longo de várias gerações, com a exibição de vários filmes e documentários.

A edição deste ano do Close-Up revisita, na secção As Histórias do Cinema, o realizador recém desaparecido William Friedkin, com a exibição de quatro obras maiores: Os Incorruptíveis contra a droga (comentado por Edgar Medina, argumentista e produtor; O Comboio do Medo (comentado por João Palhares, programador de cinema); O Exorcista na versão director’s cut; e, por fim, A Caça (comentado por Susana Bessa e Luís Mendonça, críticos de cinema). A par desta programação será inaugurada, dia 12 de outubro, às 15 horas, a exposição Imagens da Nova Hollywood, numa parceria com o Museu de Cinema de Melgaço e o espólio deixado por Jean-Loup Passek.

Na secção Fantasia Lusitana, entregue a João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata, serão exibidos Onde Fica Esta Rua? Ou Sem Antes Nem Depois, Verdes Anos, de Paulo Rocha; Dina e Django (1981), de Solveig Nordlund, e As Ruínas no Interior (1976), de José Sá Caetano.

Há também Isto não é um filme?, com Daaaaaali! e Yannick, as duas últimas longas metragens do excêntrico realizador, argumentista e diretor de fotografia, Quentin Dupieux.

Os quatro café-concertos da secção Café Kiarostami prometem incursões na música e na literatura, sempre com um cruzamento com o cinema. Este ano há músicas do mundo e do ativismo político.

A programação do CLOSE-UP está disponível em closeup.pt e casadasartes.org.