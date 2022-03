Famalicão: Teatro Narciso Ferreira abriu com programação regular

O renovado Teatro Narciso Ferreira (TNF), em Riba de Ave, celebrou a abertura, após obras profundas de renovação, com um fim de semana dedicado ao cinema, numa homenagem à conceção do equipamento como cineteatro.

O ciclo de abertura (“WARM-UP”) decorre até final de junho. Para além dos já anunciados ciclos de cinema para famílias e para as escolas, o mês de abril do espaço cultural de Riba de Ave dá também palco ao circo contemporâneo, com uma mostra de performances do INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, no dia 2 de abril.

Na música, destaque para o espetáculo “Acalanto”, no dia 8, que une vários países e culturas, através da recolha e recriação de temas de embalar tradicionais do mundo.

O mês de abril termina com teatro infantojuvenil: no dia 30, com o espetáculo “Os grandes não têm grandes ideias”, por parte da Fértil Cultural.

Recorde-se que o TNF é um equipamento municipal sob gestão da Equipa Multidisciplinar de Gestão da Casa das Artes, que assume a direção programática do espaço.

Recorde-se que o Teatro Narciso Ferreira recebeu obras de renovação, 77 anos após a sua inauguração, realizada em maio de 1944. A reabilitação do emblemático edifício, que estava fechado há 20 anos, permitiu dotar o espaço de qualidade excelente, não só do ponto de vista da arquitetura, da autoria do Arq.º Noé Diniz, mas dos equipamentos, da funcionalidade, dos meios técnicos e da potencialidade.

O projeto de recuperação contou com um investimento de 3,5 milhões de euros, resultante de verbas aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a autarquia e o Programa Operacional NORTE 2020, com o município a garantir um cofinanciamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no valor de 2,9 milhões de euros.