Famalicão: Workshop em Ribeirão para cuidadores e familiares de pessoas com demência

A Casa da Memória Viva (CMV) promove, na tarde do próximo sábado, 3 de agosto, na vila de Ribeirão, um workshop sobre “Dicas e estratégias para o dia a dia do cuidador da pessoa com demência”. A iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia e realiza-se no salão nobre, com início às 14h30, sendo a participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do e-mail memorivaviva.vnf@gmail.com ou pelo tlm n.º 925719597 (chamada para a rede móvel nacional). Os interessados só precisam de se identificar e de facultar o seu contacto. Caso se registem mais de 20 inscrições, têm preferência os residentes em Ribeirão e freguesias vizinhas.

Serão monitoras as terapeutas Cristiana Sousa (especialista em terapia ocupacional na área de cuidados continuados) e Marta Ferreira (terapeuta da fala), profissionais com vasta experiência terapêutica no apoio à pessoa com demência, tanto em contexto hospitalar como domiciliário.

Segundo Carlos de Sousa, presidente da CMV, esta workshop é «é dirigido, preferencialmente, a cuidadores e familiares de pessoas com demência e decorrerá em contexto de partilha de informação e aquisição de conhecimentos práticos». Entre outros, serão abordados temas como o que é e como se manifesta a demência; prevenção e redução do risco de desenvolver demência; como lidar com as alterações de comportamento da pessoa com demência no seio da família; atividades de ocupação e de estimulação cognitiva; a interação social e as rotinas; e o autocuidado do cuidador.

A Casa da Memória Viva foi criada há cinco anos e tem como propósito a salvaguarda e valorização da memória da comunidade famalicense, privilegiando ações de sensibilização e informação sobre a prevenção e os impactos das formas mais comuns de demência, assim como a capacitação de cuidadores e familiares de pessoas em défice cognitivo. Vem pugnando igualmente pela salvaguarda e valorização da memória identitária de Vila Nova de Famalicão.