Famalicense Pedro Almeida é sexto no Rali de Castelo Branco

O piloto famalicense Pedro Almeida terminou o Rali de Castelo Branco na sexta posição, prova a pontuar para o Campeonato de Portugal de Ralis(CPR), quinta do calendário mas a primeira da fase de asfalto.

Num Rali que foi disputado a um ritmo muito elevado e com as diferenças entre os pilotos a serem sempre muito curtas, Pedro Almeida acabou por ser penalizado por um mau começo de prova. “Na sexta feira não entramos bem no rali, não elevamos o ritmo e o nível muito elevado de andamento acabou por nos penalizar, porque perdemos logo aí qualquer oportunidade de chegar perto e estar na luta por lugares mais acima” explica Pedro Almeida. “Na classificativa feita no dia de sexta feira, que repetimos no sábado, retiramos quase uma dúzia de segundos na segunda passagem, ao passo que os nossos adversários rodaram praticamente no mesmo tempo. Por aqui dá para perceber este mau começo, que foi determinante no resultado final, porque por mais que tenhamos tentado, nunca mais conseguimos estar próximos da frente” acrescentou o piloto.

É verdade que os resultado foram melhores no segundo dia de corrida “melhoramos muito nas classificativas e estivemos já no ponto em que queremos estar. Naturalmente saímos daqui com uma boa lição para o futuro” anotou ainda Pedro Almeida.

Depois de Castelo Branco o CPR prossegue no inicio de Agosto com a realização do Rali da Madeira, também em pisos de asfalto.