Graça Freitas vai deixar a Direção-Geral da Saúde

Um homem e uma mulher ficaram feridos, ao final da tarde desta quinta-feira, na sequência da viatura onde seguiam, na A3, em Cruz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h30 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram encaminhadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.